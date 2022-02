Crise des opiacés : J&J et 3 distributeurs acceptent de payer près de 25 mds de dollars

Le fabricant de médicaments Johnson & Johnson et trois grands distributeurs (McKessen, AmerisourceBergen et Cardinal Health) ont confirmé vendredi qu’ils allaient verser 24,5 milliards de dollars pour mettre fin à plus de 3 000 procédures engagées par des États américains et des milliers de collectivités.

Dans un communiqué commun, les distributeurs ont annoncé avoir déterminé de manière indépendante qu’il existait «une participation suffisante des États et des subdivisions politiques pour procéder à un accord complet» permettant de solder les poursuites.

Quarante-six des 49 États plaignants ainsi que le District de Columbia (Washington) et 90 % des collectivités engagées ont accepté les termes de l’accord, indiquent les entreprises.

Les États de l’Alabama, de l’Oklahoma et de Washington ont en revanche refusé de participer à ce compromis, tandis que la Virginie occidentale a réglé ses différends séparément dans un accord antérieur.

Les trois distributeurs se sont engagés à payer environ 19,5 milliards de dollars au cours des 18 prochaines années, l’accord prenant effet le 2 avril 2022. AmeriSourceBergen contribuera à hauteur de 6,1 milliards de dollars, Cardinal Health à hauteur de 6 milliards et McKesson à hauteur de 7,4 milliards.

C’est 1,5 milliard de dollars de moins que ce qui avait été annoncé en juillet 2021, car l’accord était alors soumis à certaines conditions, dont le niveau de participation, a expliqué un porte-parole de AmeriSourceBergen à l’AFP.

Pour sa part, Johnson & Johnson (J&J) va débourser jusqu’à 5 milliards de dollars, comme prévu l’été dernier.

L’accord n’est pas synonyme «d’admission de la moindre responsabilité ou de fautes», a tenu à préciser dans un communiqué le géant pharmaceutique, qui rappelle également ne plus vendre d’opiacés sur ordonnance aux États-Unis.

Début février, J&J et les trois distributeurs avaient annoncé qu’ils allaient verser 590 millions de dollars à des tribus amérindiennes victimes de la crise des opiacés, une somme qui s’ajoute aux 75 millions de dollars que devrait recevoir la tribu Cherokee selon un accord distinct conclu en septembre dernier.

J&J a indiqué vendredi que les montants versés dans le cadre de ces règlements et d’autres accords seraient déduits des 5 milliards de dollars.

La crise des opiacés, à l’origine de plus de 500 000 morts par overdose en 20 ans aux États-Unis, a déclenché une salve de litiges aux États-Unis émanant de victimes directes et de nombreuses collectivités (villes, comtés, États...)

