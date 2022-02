De plus en plus de personnes affectées par l’insuffisance cardiaque

Les cardiologues et chirurgiens cardiaques s'inquiètent : le nombre de personnes affectées par une insuffisance cardiaque, une maladie incurable, ne cesse d'augmenter au pays.

Si bien qu’on estime qu’il pourrait bientôt y avoir un million de personnes atteintes de la maladie.

C’est le cas de Marie-Ève Auger qui a appris qu’elle souffrait d’insuffisance cardiaque quand, pour une raison inexpliquée, le mal est apparu il y a 12 ans après avoir accouché.

«C’est une cardiomyopathie», précise Mme Auger.

«Le cœur, c’est une pompe qui pompe le sang dans tous les organes du corps et dans les poumons pour l’oxygénation 100 000 fois par jour. Le moteur n’est tout simplement plus capable de suffire à la tâche», explique Dr Nicolas Noiseux, cardiologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Dans le cas de Marie-Ève Auger, les médecins ont dû lui installer un défibrillateur sous la peau. Elle a aussi subi une chirurgie à coeur ouvert.

Chaque année, 100 000 personnes reçoivent un diagnostic d'insuffisance cardiaque au Canada. Ils sont actuellement 750 000 au pays et près de 170 000 au Québec. Et la maladie tue 20% plus de femmes que d’hommes.

«La crainte, c’est sûr, c’est la mortalité. Elle est toujours toujours toujours présente», s’inquiète Mme Auger.

À la recherche de traitements

Au centre de recherche du CHUM, le Dr Noiseux et son équipe tentent de trouver des traitements qui pourraient améliorer considérablement la vie des patients.

«On a déjà fait 80 patients avec la transplantation de cellules souches intracardiaque», indique Dr Nicolas Noiseux.

Avec l’aide du centre de thérapie cellulaire de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, il a utilisé des cellules souches traitées et injectées directement dans le cœur de patients malades.

«Le matin, on prenait les cellules souches de la moelle osseuse et ensuite, dans la même journée, le patient recevait la transplantation de cellules souches intracardiaque soit par une opération à cœur ouvert pendant des pontages ou soit par un petit cathéter qu’on poussait à l’intérieur d’une coronaire», détaille Dr Noiseux.

Mais le traitement n’a pas fonctionné pour tous les patients.

«On est en train de développer au CHUM des approches pharmacologiques, c’est-à-dire des médicaments qui permettraient de réveiller des cellules un peu paresseuses. Donc de transformer une cellule endormie en super cellule», mentionne Dr Nicolas Noiseux.

En 2014, le CHUM a fait l'acquisition d’une machine pour mieux préserver et sélectionner les poumons avant une transplantation, ce qui a conduit à un record de 72 greffes l'an passé.

Le Dr Noiseux souhaite faire la même chose avec les coeurs de donneurs décédés pour accroître le nombre de transplantations. Il doit d’abord compléter des recherches en utilisant des animaux.

«On espère que d’ici un à deux ans, on va pouvoir transplanter plus de cœurs ici, au Québec, pour nos patients», souhaite-t-il.

Marie-Ève Auger espère profiter des recherches menées au CHUM.

«À moins de grandes avancées médicales, ce qu’on espère toujours, ce serait la greffe», dit celle qui garde espoir.