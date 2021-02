Des cancers non détectés dans la «nouvelle normalité»

L’année 2020 a pris tout le monde par surprise. Nous sommes restés à la maison, nous avons porté un masque et nous avons remplacé les visites en personne par des rencontres sur Zoom. Malheureusement, de nouvelles données montrent qu’en raison de la pandémie, des patients présentant des symptômes de cancer hésitent à consulter un médecin de crainte d’être exposés à la COVID-19.

À l’échelle mondiale, les diagnostics de cancer ont chuté d’environ 40 %i. Au Canada, un sondage a révélé que 80 % des oncologues estiment que les retards causés par la COVID-19 ont eu des répercussions modérées à graves sur le diagnostic et l’évaluation des cas potentiels de cancer, ainsi que sur les soins reçus par les patientsii. Les oncologues estiment également que les diagnostics de certains cancers ont chuté de 25 %, notamment ceux du cancer de l’ovaire et de la vessieii.

Le cancer ne disparaît pas pour autant. Les experts médicaux craignent que les retards dans le traitement du cancer aient des répercussions importantes à long terme sur la capacité des patients à combattre la maladie.

« Certains patients ont peur de se rendre dans les établissements de santé et ça se comprend », a expliqué la Dre Shannon Salvador, gynéco-oncologue et directrice des communautés de pratique, Société de gynéco-oncologie du Canada. « Cependant, les professionnels de la santé ont tiré des leçons de la première vague de la pandémie et savent ce qu’il faut faire pour réduire au minimum les risques de COVID-19. Les patients atteints de cancer devraient être convaincus que les protocoles nécessaires ont été mis en place afin d’assurer la sécurité de tous. »

Gervais Fournier, 73 ans, Président du conseil d’administration de la Coalition Priorité Cancer au Québec, est atteint d’un cancer de la vessie de stade I depuis 2018. Heureusement, son cancer a été détecté tôt et a été traité sans tarder. M. Fournier continue de recevoir des soins préventifs, en personne, au centre de cancérologie de sa région.

« Comme le risque de récidive de mon cancer est élevé, je dois prendre soin de moi », a-t-il déclaré. « Au début, j’avais peur d’aller au centre pour recevoir mon traitement, mais tout va bien. Les travailleurs de la santé font un excellent travail et je me sens en sécurité. »

Grâce au travail acharné des professionnels de la santé, les services d’oncologie restent fonctionnels au Québec et partout au pays. De nombreux patients comme M. Fournier ont eu accès à des tests de dépistage, à des examens ainsi qu’à des chirurgies et traitements susceptibles de sauver des vies durant la pandémie.

« Les gens reportent les traitements oncologiques jusqu’à ce que les choses reviennent à la normale. Mais il faut se rendre compte qu’il s’agit d’une nouvelle normalité et que le cancer n’attend pas », a déclaré Eva Villalba, directrice générale, Coalition Priorité Cancer au Québec. « Il est important qu’ils prennent soin de leur santé et qu’ils se fassent évaluer. »

La Coalition Priorité Cancer au Québec figure parmi les quelque 25 organismes de santé canadiens qui se sont joints à l’initiative d’AstraZeneca Canada pour mener la campagne de sensibilisation Nouvelle normalité, même cancer.

« Communiquez avec votre équipe soignante si vous avez des préoccupations au sujet de votre santé, devez subir un dépistage ou avez besoin de soins », a exhorté la Dre Salvador. « N’hésitez pas à nous consulter. Nous sommes là pour vous. »





i Les statistiques sont regroupées et comprennent des données provenant des É.-U., du R.-U. et de l’article de « De Vincentiis L, et al. Cancer diagnostic rates during the 2020 ‘lockdown’, due to COVID-19 pandemic, compared with the 2018-2019: an audit study from cellular pathology. Journal of Clinical Pathology », qui a d’abord publié en ligne le 19 juin 2020. doi: https://jcp.bmj.com/content/early/2020/06/19/jclinpath-2020-206833 \

ii Metrika. Impact of COVID-19 on Canadian oncology practices. Décembre 2020. Données internes.