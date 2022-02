Des événements artistiques liés à la Russie payent le prix de l'invasion ukrainienne

Eurovision: Russie zéro point à cause de l’invasion de l’Ukraine

Russie zéro point! Elle ne pourra pas participer cette année au concours de l’Eurovision de la chanson, son organisateur craignant pour la réputation de l’un des événements culturels les plus populaires d’Europe, après l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

«Dans le contexte de la crise sans précédent qui se déroule aujourd’hui en Ukraine, l’on pouvait craindre qu’une participation russe cette année ne jette le discrédit sur le Concours. Avant de prendre sa décision, l’UER a pris le temps de mener une large consultation auprès de ses membres», souligne dans un communiqué publié vendredi l’Union européenne de Radio-Télévision (UER).

La Russie avait remporté une seule fois ce concours, en 2008 avec «Believe», chanté en anglais par Dima Bilan.

L’Ukraine elle a gagné deux fois en 2004 et 2016. Cette année-là avec la chanson «1944» dont les paroles aujourd’hui résonnent presque comme une prémonition, après l’invasion du pays par les troupes russes.

«Quand les étrangers arrivent, ils viennent chez toi, ils vous tuent tous et il disent nous ne sommes pas coupables, pas coupables», chantait alors Jamala, deux ans après l’annexion de la Crimée par Vladimir Poutine et l’éclatement du conflit avec les séparatistes pro-russes à l’est du pays.

Cette fois-ci non seulement aucun artiste représentant la Russie ne pourra participer à cet événement populaire, diffusé en direct sur toutes les chaînes publiques de télévision du continent européen et qui a pris une dimension culte, mais ce pays ne pourra pas voter pour les autres prestations.

La Russie «est complètement exclue de tout l’événement» qui rassemble des dizaines de millions de spectateurs chaque année, a dit un porte-parole de l’UER interrogé par l’AFP.

Le pays -et ceux qui soutiennent publiquement la décision du président Poutine- doit faire face à des annulations en cascade d’événements sportifs ou culturels.

«Nous restons déterminés à protéger les valeurs d’un concours culturel qui favorise les échanges internationaux et la compréhension mutuelle, rassemble les publics, célèbre la diversité à travers la musique et unit toute l’Europe sur une même scène de spectacle», souligne encore l’UER, qui rassemble de nombreux organismes de radio-télévision publique et sert un public potentiel d’un milliard de personnes.

L’Italie accueillera la 66e édition de ce concours après la victoire des rockeurs italiens vêtus de cuir, Maneskin, l’année dernière à Rotterdam.

Ce sera la troisième édition italienne d’Eurovision, après Naples en 1965 et Rome en 1991.

La finale se déroulera le samedi 14 mai au PalaOlimpico, l’un des plus grands stades couverts d’Italie. Quant aux deux demi-finales, elles auront lieu les 10 et 12 mai.

En 2021, près de 190 millions de personnes ont suivi le concours à la télévision et sur internet.

Football, Formule 1, sports olympiques, tour à tour les événements prévus cette année en Russie ont été soit annulés soit rapatriés dans un autre pays.

Le célèbre chef d’orchestre russe Valéry Guerguiev, réputé proche du président russe, s’est vu déprogrammé à Prague et remplacé au Carnegie Hall de New York.

Et en Lettonie, le groupe renommé de rock BrainStorm a annulé sa tournée en Russie.

Tchaïkovski déprogrammé à Zagreb

Photo d'archives, AFP

L’orchestre philharmonique de Zagreb a annulé deux œuvres du compositeur russe Piotr Illitch Tchaïkovski qui devaient être jouées vendredi soir dans la capitale croate afin de témoigner de sa solidarité avec l’Ukraine après son invasion par la Russie.

«En raison de la nouvelle situation en Ukraine qui touche le monde entier et provoque des bouleversements terribles, l’orchestre philharmonique de Zagreb (...) fait part de sa solidarité avec le peuple ukrainien et change en conséquence le programme de ce soir», peut-on lire sur son site internet.

Des trois compositions qui devaient être jouées dans la salle de concert Vatroslav Lisinski, seul est maintenu son concerto pour violon en ré majeur.

Les deux autres œuvres sont remplacées par celles de Ludwig van Beethoven et Samuel Barber.

«Nous avons eu une répétition très triste hier», a déclaré le chef d’orchestre Mirko Boch au journal Jutarnji List.

«Nous avons plusieurs collègues ukrainiens qui étaient bouleversés, nous nous sentions tous mal alors nous avons changé le programme».

«Nous sommes des artistes, nous ne pouvons nous battre autrement qu’avec la musique», a-t-il dit.

Le théâtre national de Zagreb a annoncé pour sa part qu’un concert intitulé «Sérénade russe», prévu le 6 mars, serait également annulé, en évoquant des «raisons techniques».

Le célèbre chef d’orchestre russe Valéry Guerguiev, réputé proche du président Vladimir Poutine, a été déprogrammé d’une série de concerts au Carnegie Hall de New York.

Invasion de l’Ukraine: le Ballet du Bolchoï banni du Royal Opera House de Londres

Photo d'archives, WENN.com

Le Royal Opera House à Londres a annoncé vendredi avoir annulé des représentations du réputé Ballet du Bolchoï prévues cet été, en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

«Une saison estivale du ballet du Bolchoï au Royal Opera House en était aux étapes finales de planification. Malheureusement, compte tenu de la situation actuelle, la saison ne peut pas avoir lieu», a indiqué l’opéra de Covent Garden dans un communiqué.

La culture est une victime collatérale de l’invasion russe de l’Ukraine, plusieurs institutions prestigieuses ayant pris des mesures contre la présence culturelle russe.

Réputé proche du président russe Vladimir Poutine, le célèbre chef d’orchestre russe Valéry Guerguiev a été déprogrammé vendredi du festival La Prague de Dvorak (Dvorakova Praha) où il devait diriger l’orchestre philharmonique de Munich en septembre.

Jeudi, il avait pour les mêmes raisons été remplacé au pied levé pour une série de concerts au Carnegie Hall de New York.

La Russie a aussi été interdite de participation au concours de l’Eurovision de la chanson.