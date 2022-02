Dream Theater retrouve la route

Après presque deux années sans être monté sur les planches, Dream Theater a retrouvé le plaisir de la scène, le 2 février dernier, lorsque la tournée Top of the World a été lancée à Mesa, en Arizona.

«Ça faisait presque deux ans que nous n’avions pas donné de spectacles. C’était étrange. On avait des papillons dans l’esto­mac et on se sentait un peu comme des adolescents qui se préparaient à donner un concert à leur école secondaire», a raconté le chanteur James LaBrie, lors d’un entretien.

Dream Theater donnera deux spectacles, aujourd’hui et dimanche, au Grand Théâtre de Québec et le 1er mars à la Place Bell à Laval.

Le chanteur canadien, qui réside à Toronto, indique que la formation a retrouvé rapidement ses repères.

«On a commencé à se sentir à la maison après quelques chansons. C’est lorsque l’on retrouve quelque chose que l’on aime que l’on réalise comment ça nous a manqué. Et ça, ça nous a manqué énormément», a-t-il fait savoir.

Le chanteur de 58 ans, originaire de Penetanguischene en Ontario, a réussi à se tenir occupé durant ces deux années d’inactivité. Il y a eu l’enregistrement du 15e album studio de Dream Theater intitulé A View from a Top of the World.

«J’ai terminé l’aménagement de mon studio dans le sous-sol de ma maison avec mon fils, Chance, et j’ai enregistré un nouvel album solo intitulé Beautiful Shade of Gray qui sera lancé le 20 mai. J’ai aussi profité de cette période pour faire de longues promenades avec ma conjointe tous les jours et faire du ski lorsque c’était possible. J’ai essayé de rester engagé dans la vie autant que possible dans une période où il n’y avait pas grand-chose à faire. C’était tout de même une période très étrange et difficile loin des amis, de l’entourage et des gars du groupe», a-t-il fait remarquer.

Fiston en première partie

Sur la route depuis le début le 2 février, Dream Theater s’engage sur un périple qui pourrait s’étirer de 14 à 16 mois et après le dernier concert prévu le 2 septembre à l’événement Rock in Rio.

LaBrie, John Petrucci, John Myung, Jordan Rudess et Mike Mangini pourraient aussi se produire en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Amérique du Sud, en Malaisie et au Vietnam.

«Il y a tellement d’endroits. On n’a pas joué depuis longtemps et on a l’intention d’en profiter», a-t-il fait remarquer.

Pour les quatre spectacles en territoire canadien, la formation Falset, qui met en vedette Chance, le fils de James LaBrie, montera sur scène en première partie de Dream Theater. Le quatuor de Toronto vient de lancer un simple intitulé Lullabies.

«Il m’a accompagné souvent, sur la route, avec ma conjointe et ma fille, Chloe. Il me voyait sur scène et là, ça va être à mon tour de le voir sur les planches. Ça va être excitant. Il a commencé à la batterie vers les 7 ans. J’avais commencé à la batterie, moi aussi, à l’âge de 5 ans. Les gars font ça sérieusement et ils sont dédiés. Je leur souhaite le meilleur et de croire en ce qu’ils font», a-t-il mentionné.

Le plaisir

En raison des restrictions liées à la pandémie, la formation donnera deux spectacles dans un Grand Théâtre à moitié plein.

«Ça va être vraiment étrange. On a ajouté une prestation à Québec parce que nous avons annulé notre concert initialement prévu à Ottawa en raison des manifestations. Ces restrictions vont affecter nos concerts de Québec, Laval et Toronto. On ne pourra pas jouer devant tous nos fans. Ça ne sera pas des concerts dans des conditions optimales et c’est dommage. Nous allons toutefois revenir lorsque les choses reviendront à la normale», a précisé James LaBrie.

Après 30 ans de carrière, Dream Theater continue d’avancer.

«La clé du succès, c’est de faire ça pour les bonnes raisons. On aime ce que l’on fait. On a toujours du plaisir à composer de la musique, à enregistrer des albums et être sur scène. La seule partie difficile, ce sont les déplacements en avion, en autobus, les hôtels et se retrouver loin de la famille. C’est tout ce qui se passe entre les spectacles», a-t-il fait savoir.

James LaBrie explique que les membres du groupe n’ont pas souvent le temps de voir le monde.

«Nous sommes constamment en déplacement, mais on ne voit pas grand-chose. Il y a des gens qui ont été une ou deux fois en Europe et qui en ont vu plus que moi en 25 voyages. Nous sommes choyés de pouvoir vivre cette vie que l’on rêvait de vivre. On le réalise et on ne tient jamais rien pour acquis», a-t-il laissé tomber.