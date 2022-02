[EN DIRECT] Invasion russe: deuxième jour de combats en Ukraine

Consultez notre dossier complet sur l'invasion russe en Ukraine

Des troupes russes s’approchent de Kiev, une avancée qui s'ajoute à l'offensive depuis le nord annoncée plus tôt.

Le président ukrainien affirme que l'armée russe vise des zones civiles au lendemain de l'attaque massive lancée contre son pays par Vladimir Poutine.

À LIRE | Nos chroniqueurs

5h20 | Le monde du sport devant l’inconnu

Après une pandémie, une guerre. Pour la deuxième fois en deux ans, la planète sportive sera chamboulée par une crise internationale, qui bouleversera à nouveau son calendrier.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, tard mercredi, heure du Québec, force tant les fédérations sportives que les athlètes à prendre des décisions importantes, même si elles sont parfois délicates sur les plans politiques et financiers.

Photo d’archives

5h17 | Le président ukrainien accuse les forces russes de viser aussi des zones civiles

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi l'armée russe de viser des zones civiles à Kiev, en saluant «l’héroïsme» des Ukrainiens face à l'invasion russe et assurant que ses soldats faisaient «tout leur possible» pour défendre le pays.

«Cette nuit, ils ont commencé à bombarder des quartiers civils. Cela nous rappelle (l'offensive nazie) de 1941», a dit Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, prononçant cette phrase en russe à l'attention des citoyens russes.

Mirrorpix / MEGA

5h11 | Les forces russes approchent de Kiev

Des troupes russes approchaient vendredi de Kiev depuis le nord-est et l'est, une avancée qui s'ajoute à l'offensive depuis le nord annoncée plus tôt dans la matinée, selon la page Facebook de l'état-major de l'armée ukrainienne.

«L'ennemi ayant été repoussé par les défenseurs de Tcherniguiv, il cherche à contourner la ville pour attaquer la capitale. Pour cela, il se jette dans la direction Kosoltets-Brovary et Konotop-Nejine-Kiev. Konotop est tombé», selon cette source.

À voir aussi