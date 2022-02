Football universitaire : 19 nouveaux Carabins

C’est un Marco Iadeluca très fier qui a annoncé la deuxième vague de son recrutement en vue de la saison 2022 des Carabins de l’Université de Montréal.

Vendredi, l’entraîneur-chef des Bleus dévoilait l’identité de 19 étudiants-athlètes qui ont choisi de poursuivre leur parcours dans le football avec son programme.

«C’est l’une des plus belles années de recrutement depuis que je suis associé aux Carabins, a clamé Iadeluca. Nous avons réussi à combler les besoins que nous avions à plusieurs positions. Ça s’est super bien passé et nous sommes très heureux des joueurs qui arrivent chez nous.»

Dans la première annonce concernant le recrutement, les Carabins avaient dévoilé l’identité de plusieurs joueurs qui évoluent en attaque, dont quelques joueurs de ligne qui auront un rôle important dès la prochaine campagne. Cette fois, c’est la défensive qui retient l’attention avec neuf footballeurs.

Un chasseur de quarts

Parmi ces joueurs en défensive, il faudra retenir le nom de Jhonathan Mutombo. Le produit des Cheetahs du Cégep Vanier a été dominant la saison dernière. Il a amassé 41,5 plaqués, dont 21 pour des pertes de terrain. Il s’agit d’un sommet dans la première division collégiale.

«C’est un ''pass rusher'' naturel, a indiqué Iadeluca. C’est le type de joueur qui est super important dans le football à trois essais. Quand on est capable de mettre de la pression sur le quart-arrière adverse en envoyant le moins de joueurs possible, c’est l’idéal. Des gars comme lui, il n’y en a pas énormément.»

«Jhonathan est quelqu’un que nous avions identifié très tôt dans notre période de recrutement. Il était une priorité pour nous et c’est très plaisant de voir qu’il a choisi notre programme.»

Des gars de Québec

Dans les joueurs dont la venue vient d’être annoncée par l’Université de Montréal, on retrouve deux produits du Campus Notre-Dame-de-Foy, soit le secondeur Mohamed Elshal et le receveur de passes Iraghi Muganda. Ils sont donc trois athlètes issus de ce programme à faire le saut chez les Carabins en 2022, si on compte le maraudeur Jérémy Racine, dont le recrutement a été annoncé en janvier.

Il y a quelques années, les joueurs évoluant pour une institution de la région de Québec poursuivaient généralement leur parcours dans le football au sein du Rouge et Or de l’Université Laval. C’est de moins en moins vrai depuis quelques saisons, alors qu’on retrouve maintenant des gars originaires de la Vieille Capitale dans toutes les équipes du circuit universitaire québécois.

«Il y a tellement d’équipes collégiales maintenant, et ce, dans tous les secteurs du Québec. Il n’y a seulement que six équipes universitaires dans la province. C’est sûr qu’il y a de plus en plus de gars provenant de toutes les régions qui vont jouer dans nos universités, a expliqué Iadeluca. Les étudiants-athlètes choisissent en fonction de leur programme d’études ou pour l’équipe de football avec laquelle ils ont le plus envie de jouer. C’est souvent une combinaison des deux.»

***

Joueurs recrutés par les Carabins de l'Université de Montréal :

Mohamed Elshal - Secondeur

Campus Notre-Dame-de-Foy / Équipe d’étoiles D1 en 2021

Iraghi Muganda – Receveur de passes

Campus Notre-Dame-de-Foy

Jhonathan Mutombo – Ligne défensive

Cheetahs du Cégep Vanier / Équipe d’étoiles D1 en 2021

K-Shawn Bradley Charles-Dumond – Secondeur

Cheetahs du Cégep Vanier

Samuel Leduc – Secondeur

Noir et Or du Collège de Valleyfield / Joueur défensif par excellence 2021 en division D2 / Équipe d’étoiles D2 en 2021

Michaël Beauchamp - Ligne offensive

Islanders du Collège de Valleyfield / Équipe d’étoiles D2 en 2021

Rémi Lambert – Porteur de ballon

Spartiates du Cégep du Vieux Montréal

Jean Nasr – Ligne défensive

Islanders du Collège de Valleyfield

Julien Pilote – Ligne offensive

Phénix du Collège André-Grasset

Samuel Sévigny – Ligne offensive

Phénix du Collège André-Grasset

Rokhendy Joseph – Receveur de passes

Aigles du Collège Ahuntsic / Joueur offensif par excellence section sud-ouest de la troisième division en 2021 / Équipe d’étoiles D3 en 2019 et 2021

Gladimir Villarson – Receveur de passes

Aigles du Collège Ahuntsic

Rony Isméus – Porteur de ballon

Aigles du Collège Ahuntsic / Équipe d’étoiles D3 en 2019 et 2021

Félix Deslauriers – Receveur de passes

Nordiques du Collège Lionel-Groulx

Théo McElligott – Ligne défensive

Griffons du Cégep de l’Outaouais

Julien Legault – Demi défensif

Griffons du Cégep de l’Outaouais

Jamyson Goudreau - Demi défensif

Cougars du Collège Champlain-Lennoxville

Mathis Bérubé - Demi défensif

Géants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Ilyas Benaddi – Botteur

Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe / Équipe d’étoiles D2 en 2021

