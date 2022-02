Invasion de l’Ukraine: des milices d’extrême droite européenne appellent au combat

Face au choix de leurs dirigeants de ne pas s’impliquer militairement dans le conflit russo-ukrainien, des chefs de milices d’extrême droite européenne ont lancé des appels au ralliement et des campagnes de financement pour se rendre sur place et combattre les envahisseurs russes.

Selon le SITE Intelligence groupe, spécialisé dans la traque de groupes extrémistes, les suprématistes blanc finlandais encourageraient les dons et l’enrôlement dans des unités paramilitaires d’extrême droite.

Dans une conversation de groupe du bataillon Azov, une unité de combattants volontaires qui lutte depuis 2014 contre l’insurrection armée prorusse, les non-Ukrainiens auraient été invités à rejoindre leur régiment.

Toujours selon SITE Intelligence Groupe, une chaîne nationaliste blanche française, «OC», aurait déclaré son soutien à l’Ukraine et ferait la promotion de «la solidarité dans toute l’Europe». Sur Telegram, une déclaration pro-ukrainienne encouragerait ses abonnés à faire un don, via PayPal et les cryptomonnaies Bitcoin, Ethereum et Tron, au groupe nationaliste ukrainien Carpathian Sich (CS).

Les groupes d’extrême droite ne sont pas tous pro-Ukraine. Aux États-Unis notamment, des supporters du mouvement Qanon ont affirmé leur soutien à la Russie, tout comme le mouvement nationaliste blanc de l’Indiana qui a annoncé son soutien aux organisations séparatistes prorusses.