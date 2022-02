La guerre contre le budget Girard

Quand j’ai croisé le ministre des Finances Eric Girard, hier matin, dans le couloir, avant sa mêlée de presse, il avait vraiment l’air plus soucieux qu’à l’habitude.

Il y a de quoi, vous me direz. Le dépôt du prochain budget est prévu pour le 22 mars.

Moins d’un mois avant, la Russie envahit l’Ukraine. Je sais bien que Poutine n’a pas pensé à notre poutine budgétaire avant de commettre son crime (car c’en est un).

Mais c’est la deuxième fois en deux ans qu’un événement rarissime vient profondément bouleverser le monde en général... et la préparation budgétaire du Québec, en particulier.

L’avenir

10 mars 2020 : Girard prononce son 2e discours budgétaire. Qui restera dans notre histoire comme celui ayant eu la durée de vie la plus courte.

L’OMS (Organisation mondiale de la Santé), quelques heures plus tard, déclarait officiellement la « pandémie ». Le 13 mars, le Québec basculait dans l’état d’urgence sanitaire. Plusieurs millions de dollars en aide et en contrats non prévus seront dépensés.

Hier, Girard insistait : « Le budget, il n’est pas écrit. » Heureusement. Celui de 2020 contenait des phrases quasi comiques, rétrospectivement : « Ce budget, c’est celui de la confiance en l’avenir. » « Nous avons confiance en l’avenir ! »

Si une voyante avait annoncé à Eric Girard, lorsqu’il décida de se lancer en politique en 2018 : « Tu seras ministre des Finances. Mais tu te taperas une pandémie interminable, s’ajoutera à cela une sorte de début de guerre mondiale. » Aurait-il plongé quand même ?

M. Girard, d’habitude, se veut optimiste. Fin novembre, lors de la Mise à jour économique, il se disait plutôt confiant : l’économie avait rebondi. Le déficit était moins grand que prévu ; la COVID semblait décliner et on pouvait espérer.

Puis, Omicron est venu tout réassombrir. Et hier, la guerre. En point de presse, Girard était sombre : « Étant donné que la Russie est un producteur important d’énergie, ça augmente les prix de l’énergie, ça crée de l’inflation et ça pourrait ralentir l’économie mondiale. »

Tout réévaluer

Cette nouvelle donne faite d’inflation, d’incertitude, de volatilité, pourrait perdurer. Déjà, Girard prévoit qu’il devra mettre plus d’argent dans la fameuse « réserve pour éventualité ».

Ceci conduira sans doute à une réévaluation d’un nombre considérable de projets et d’objectifs.

Le coût du pétrole explosant, Québec devra-t-il accélérer la réalisation de ses projets de transport en commun ? Repousser celui du troisième lien ? Il y aura des pressions pour que Québec revienne sur des décisions récentes, comme l’interdiction de l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures.

Hier, Eric Tétrault, président de l’Association de l’Énergie du Québec, écrivait sur ses médias sociaux : « Vous pensez toujours que ce n’est pas important de produire nos hydrocarbures au Québec ? Surveillez bien le prix à la pompe dans la prochaine semaine. Même chose pour le gaz naturel. Nous sommes presque entièrement dépendants des États-Unis pour les deux, et le président prépare les Américains à des hausses de prix considérables en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine. »

Au reste, l’Allemagne dépend du gaz russe. Face à l’agression poutinienne en Ukraine, elle a décidé de suspendre le gazoduc Nord Stream II, entre autres.

Et si jamais, dans les prochaines années, elle avait besoin de gaz ? Cela pourrait-il ressusciter le projet GNL-Québec ? Le BAPE l’a descendu en flamme. L’Agence fédérale d’évaluation aussi. Québec l’a finalement rejeté.

François Legault, jusqu’au début de 2020, se disait ouvert. Il avait même adhéré aux arguments des promoteurs, qui soutenaient qu’en livrant du gaz liquéfié en Europe et en Asie, cela permettrait d’y réduire les émissions de GES.

Je ne le souhaite pas. Et je spécule. Mais en contexte de guerre, bien des perspectives peuvent subitement changer.