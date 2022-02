La Russie rayée du calendrier de la F1...

Après une réunion de crise qui a regroupé jeudi des dirigeants de la Formule 1, de la Fédération internationale de l’automobile et des représentants des dix écuries du plateau, il a été décidé que l’escale prévue en Russie le 25 septembre prochain ne pouvait avoir lieu.

« Le Championnat du monde de F1 rend visite à des pays du monde entier avec une vision positive pour unir les gens et rapprocher les nations, peut-on lire dans un communiqué émis vendredi matin. Nous surveillons les événements en Ukraine avec tristesse et choc et nous souhaitons un règlement rapide et pacifique du conflit actuel.

« Après discussions, nous en sommes venus à la conclusion, suite à l’avis de tous les intervenants concernés, qu’il est impossible d’organiser le Grand Prix de Russie », a-t-on fait savoir, sans émettre d’autres commentaires.

Plus tôt dans la journée de jeudi, les pilotes Sebastian Vettel, Max Verstappen et Fernando Alonso, tous des champions du monde de la spécialité, avaient indiqué qu’il n’était pas question pour eux de se rendre en Russie.

« Ne vous faites pas rembourser »

Malgré la gravité de la situation, le promoteur du Grand Prix de Russie n’a pas tardé à riposter à cette annonce en demandant aux amateurs qui avaient déjà acheté leurs billets de les... conserver.

« Ne vous faites pas rembourser maintenant, prétend-il, car il est toujours possible que notre épreuve se déroule comme prévu au circuit de Sotchi. »

Le promoteur rêve en couleurs. Jamais la F1 ne va reculer, et le mal est fait.

Le calendrier devait comporter un nombre record de 23 courses en 2022.

La F1 pourrait maintenir ce total jamais atteint en accordant une étape à un autre pays. Et l’heureuse élue pourrait bien être la Turquie (circuit d’Istanbul) qui n’a pas caché ses ambitions de vouloir prendre la relève.

Une décision saluée par les pilotes

Des pilotes, dont Nicholas Latifi, ont salué cette décision de faire l’impasse sur le Grand Prix de Russie, qui avait lieu depuis 2014 sur le site des installations des Jeux olympiques d’hiver présentés la même année.

En 2023, la course devait être déplacée à Saint-Pétersbourg, mais rien n’est sûr.

« Il n’y a aucun doute que c’était le bon geste à poser dans les circonstances, s’est exprimé le Torontois, en entrevue avec une poignée de journalistes canadiens, dont le représentant du Journal. J’ai bien apprécié le fait que les instances de notre sport aient pris une décision rapide.

« Aller courir là-bas aurait placé tous les gens impliqués en F1 dans une position inconfortable, pour ne pas dire insoutenable. »

Pierre Gasly a abondé dans le même sens : « C’était la bonne décision à prendre, a souligné le pilote français de l’écurie AlphaTauri. Ils sont en guerre et, personnellement, je ne peux soutenir leurs actions. C’est un soulagement. »

Mazepin bientôt remplacé ?

Nikita Mazepin a-t-il disputé son dernier Grand Prix à Abou Dhabi le 12 décembre dernier ?

Recruté par l’écurie Haas, le pilote russe ne doit sa présence en F1 qu’à la fortune de son père Dmitry. Or, le nom du commanditaire Uralkali, dont papa est le principal actionnaire, a été effacé des deux monoplaces vendredi lors de la troisième journée des essais hivernaux à Barcelone.

Le directeur sportif de l’équipe américaine, Guenther Steiner, n’a pas caché que la situation de Nikita Mazepin au sein de l’écurie était précaire et qu’une décision sur son avenir serait prise dès la semaine prochaine.

Le pilote de réserve Pietro Fittipaldi, petit-fils d’Emerson, double champion du monde en F1 (1972 et 1974), pourrait le remplacer, du moins à l’occasion des trois dernières journées d’essais hivernaux prévus du 10 au 12 mars à Bahreïn et du premier Grand Prix de la saison qui se déroulera au même endroit le 20 mars.

Hamilton le plus rapide

Le cirque de la F1 a mis un terme vendredi à sa première ronde d’essais préparatoires, et c’est Lewis Hamilton qui a signé le chrono le plus rapide de la semaine à bord de sa Mercedes (chaussée du type de pneus les plus tendres) en parcourant le circuit de Barcelone-Catalogne en 1 min 19,138 s.

Il a devancé son nouveau coéquipier George Russell (1:19,233) et les deux Red Bull de Sergio Pérez (1:19,556) et de Max Verstappen (1:19,756).

Le Canadien Nicholas Latifi (1:20,699) s’est classé neuvième au volant de sa Williams tandis que son compatriote Lance Stroll a été réduit à l’inactivité après que son coéquipier chez Aston Martin, Sebastian Vettel, eut été victime d’une fuite d’huile et d’un début d’incendie en matinée.