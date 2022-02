Le Mois des Câlins de Sainte-Justine récolte 400 000 $

La 16e édition du Mois des Câlins de Sainte-Justine a amassé la somme de 400 000 $ grâce à la vente massive des Embellisseurs Lèvres « Rose Câlins » de Clarins. L’argent servira à appuyer les diverses initiatives d’humanisation des soins au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME) du CHU Sainte-Justine.

La campagne de sociofinancement en soutien aux équipes sportives du Lynx du cégep Édouard-Montpetit a récolté 41 000 $. La volleyeuse Anica Pineaut et le footballeur Chris-Noah Adjoka sont entourés de Marco Perreault, gestionnaire des équipes Lynx et Geneviève Déry, DG de la Fondation cégep Édouard-Montpetit.

Victor, l’ambassadeur de cette 16e édition Mois des Câlins de Sainte-Justine, est en compagnie de Flore Lebleu, physiothérapeute, Centre de réadaptation Marie Enfant.

Maygan, âgée de 11 ans et originaire de Blainville, a été élue lauréate du concours « Dessine-moi un câlin » qui a été reproduit sur l’emballage des 30 000 Embellisseurs Lèvres. Elle a aussi remporté un chèque-cadeau de 1000 $ à dépenser dans un magasin de livres et de jouets.

Pendant que ses amis au Québec combattent le froid et la neige, Guy Boisclair, de l’Auberge Godefrey, a réussi un trou d’un coup en Floride. Jean-Pierre Allard, Michel Rheault, René Rheault et François Champoux entourent Mario Desjardins et Guy Boisclair.

La gardienne de but Ève Gascon, de l’équipe D1 masculin du cégep de Saint-Laurent, a été choisie au sein de l’équipe d’étoiles du programme MASCULIN. L’an prochain, elle sera de retour avant de faire ses débuts pour la saison 2023 avec l’Université du Minnesota-Duluth.

Le directeur du programme hockey des Patriotes du cégep de Saint-Laurent, Hugo Lamoureux et Alexandra D’Onofrio, l’entraîneuse-chef, sont entourés de Mya Dion, de Rouyn, et Kyliane Plouffe qui domine la formation pour les buts marqués.

Après la conquête de la médaille d’or aux Olympiques de l’équipe féminine, on apercevait à l’entraînement des Patriotes du cégep de Saint-Laurent l’excellente gardienne de but Jade Rivard-Coulombe entourée de Jeanne Renaud et Ariane Proulx.