Le PQ demande de hisser le drapeau ukrainien

En soutien au peuple ukrainien, le Parti québécois demande que soit hissé le drapeau du pays sur une tour de l’Assemblée nationale, à Québec.

• À lire aussi: Guerre en Ukraine: une ancienne députée libérale critique les bons vœux de Legault

• À lire aussi: [EN DIRECT] Invasion russe: deuxième jour de combats en Ukraine

«En tant que parti aspirant lui-même à l’indépendance de son peuple de manière démocratique, nous sommes on ne peut plus sensibles à l’appel à l’aide de l’Ukraine quant à son droit à s’autodéterminer démocratiquement. Jamais nous ne tolérerons qu’un conflit armé vienne remettre en cause l’intégrité d’une nation», a déclaré vendredi le chef du parti, Paul St-Pierre Plamondon, par voie de communiqué.

Ce dernier affirme que le Québec doit utiliser «tout ce qui est en son pouvoir» afin d’envoyer un message fort aux autorités russes qui ont envahi l’Ukraine plus tôt cette semaine.

«Un bon point de départ serait de cesser immédiatement la vente de produits russes à la SAQ, qui représente des millions de dollars par année», dit Paul St-Pierre-Plamondon.

Le Parti Québécois sera présent au rassemblement, ce dimanche, aux côtés des amis de l’Ukraine et des partisans de la démocratie à la place du Canada, à Montréal.