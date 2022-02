Maison fouillée à Lévis: les recherches non concluantes

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a confirmé vendredi matin que son déploiement fort médiatisé dans une résidence du secteur de Saint-Romuald à Lévis est terminé et que les vérifications sont «négatives».

«Les vérifications sont terminées dans le cadre d’une de nos enquêtes. Les vérifications se sont avérées négatives», a laissé savoir le sergent David Poitras, des communications du corps policier.

«L’enquête se poursuit», a-t-il précisé.

Plus tôt, Le Journal avait pu constater jeudi soir la démobilisation des effectifs sur place. Le périmètre a été levé, et les unités policières ont quitté l’endroit après deux journées de fouilles.

Des camions des travaux publics de la Ville de Québec étaient alors sur place pour réaliser des opérations de remblayage à l’intérieur du domicile.

Disparition

Toute cette histoire a ravivé l’intérêt pour le dossier de la disparition de Marilyn Bergeron, même si le SPVQ n’a jamais confirmé un quelconque lien avec l’affaire.

La police s’est contentée de parler d’une enquête active sous sa responsabilité l’amenant à réaliser des vérifications en dehors de son territoire.

La famille de la jeune femme disparue depuis 14 ans avait confirmé avoir été informée de la démarche des autorités policières, tout en demeurant prudente et lucide sur les motifs des recherches.

«On a toujours espoir de la retrouver vivante, mais on s’attend au pire aussi. Tout ce qu’on veut, c’est d’avoir des réponses au plus vite», a témoigné plus tôt cette semaine dans nos pages Andrée Béchard, la mère de Marilyn Bergeron.

L’affaire continue de susciter une grande sympathie dans la population, alors qu’elle revêt un caractère énigmatique.

Rappelons qu’une semaine avant de disparaître, Marilyn Bergeron, alors âgée de 24 ans, avait quitté Montréal, où elle habitait, pour revenir vivre chez ses parents à Québec.

Selon ses proches, elle n’était pas dans son état normal.

Le matin du 17 février 2008, elle avait décidé de sortir pour «aller prendre une marche». Elle a été vue pour la dernière fois dans l’après-midi au Café Dépôt de Saint-Romuald.

Fouilles

Rappelons que les vérifications policières sur le chemin du Sault avaient été entamées mercredi matin.

Rapidement, les policiers se sont attardés à l’intérieur du domicile. À plusieurs reprises, des débris ont été déversés avec une chaudière à l’arrière de la résidence.

En marge de l’opération, le résident de la demeure a été arrêté par la police de Lévis pour voies de fait et menaces à l’égard d’un journaliste du Journal.

