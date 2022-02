Pas de «libââârté» pour un organisateur

OTTAWA | Patrick King, l’organisateur le plus loquace du siège de la capitale fédérale, restera derrière les barreaux, car la justice a de fortes craintes qu’il récidive.

Sa demande de libération sous caution a été refusée, cet après-midi.

Le juge de paix Andrew Seymour a statué que « la preuve fait le portrait de quelqu’un qui a clairement l’intention de continuer à protester et qui est indifférent aux conséquences ».

King est accusé de méfaits, d’avoir conseillé de désobéir à une ordonnance du tribunal, d’avoir conseillé de commettre des méfaits et d’avoir conseillé de commettre de l’obstruction au travail des policiers.

Le juge de paix Seymour a souligné que les offenses aux règles de droit qui lui sont reprochées sont « extraordinairement sérieuses et sans précédent ».

Son avocat, Me Cal Rosemond, tentait de convaincre la justice de le libérer en échange d’une caution de 50 000 $.

Qui a peur du coronavirus

Il plaidait notamment que son client, qui n’est pas vacciné contre la COVID-19, risque d’attraper et de répandre le coronavirus en prison et qu’il serait donc mieux pour la santé de tous qu’il attende son procès en liberté.

Mais le juge de paix Seymour a souligné l’ironie de la défense, sachant que King nie l’existence même de la pandémie. Il prétend que les autorités sanitaires n’ont pas de preuves de l’existence de la COVID-19.

Le magistrat n’a pas non plus été impressionné par le fait que la défense propose comme garantie de bonne conduite de loger King chez une Albertaine qu’il a rencontrée pendant le siège et qui a elle-même participé au financement du convoi.