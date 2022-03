Innovant et tout inclus: découvrez le MU, complexe de condos locatifs

Vous êtes à la recherche d’un condo locatif ou d’une maison de ville dans un cadre de vie à la fois zen et stimulant? Le projet immobilier MU, situé sur le boulevard Laurier à Québec, pourrait bien devenir le milieu de vie dont vous rêvez!

Grâce à son emplacement idéal et ses espaces de vie magnifiques, la première phase de ce projet immobilier, signé Immostar, a connu un vif succès, avec un taux de location soutenu.

Pour la phase 2 qui s'ajoute au projet, 227 nouvelles unités seront livrées en avril 2022 et la moitié d’entre elles sont déjà louées. On peut affirmer que l’engouement pour ce projet haut de gamme est fort!

Ne tardez pas: vous pouvez dès maintenant visiter le Bureau de location ou communiquer avec l’équipe MU afin de louer un condo ou une maison de ville pour un aménagement dès le mois d’avril!

Un projet tourné vers l’avenir

Situé dans le quartier dynamique de Sainte-Foy, MU est le projet immobilier avec l'un des meilleurs potentiels piétonniers de toute la capitale - rien de moins! Restaurants, commerces, épiceries, pharmacies, écoles, garderies et cliniques médicales se trouvent à distance de marche. Vous pourrez vivre pleinement le quotidien à pied dans la belle Ville de Québec.

Afin de propulser son innovation encore plus loin, MU est également un projet pensé pour encourager l’utilisation du transport en commun. Leader avant-gardiste en la matière, MU favorise les déplacements actifs et le développement durable. Fait non négligeable: le futur tramway sera situé à la porte de ce projet immobilier ancré dans la mobilité verte.

Enfin, l’édifice a été pensé pour plaire à toutes les générations qui aiment être actives. Les petits chiens et les chats y sont même les bienvenus! Tant les unités que les espaces communs ont été conçus pour permettre aux résidents de socialiser, de se détendre ou decélébrer en famille, entre amis ou avec les voisins.

Un milieu de vie hors du commun

L’édifice comptera à terme 464 unités locatives proposées en formule tout inclus. Ces dernières se déploient selon 80 différents types d’habitation pour combler les besoins des familles, des jeunes professionnels ou encore des nouveaux retraités à la recherche d’un milieu de vie stimulant.

Grâce à la deuxième phase, les 10 premières unités de type maison de ville seront disponibles à la location. Ce modèle, qui plaira particulièrement aux familles vous offre deux accès, un à l’intérieur et une porte privée à l’extérieur donnant sur la rue Lapointe et son quartier résidentiel.

Avec MU, les résidents profitent également de nombreux services inclus dans les coûts mensuels, comme les frais d’énergie, de chauffage et de climatisation, en plus de l’Internet haute vitesse. De plus, les unités sont équipées de 5 électroménagers de qualité supérieure, d’un balcon ou d’une terrasse et de toiles solaires sur mesure pour habiller la fenestration.

Avec près de 1 500m2 (16 000 pi2) de superficie destinée aux aires communes intérieures, MU offre notamment une immense cour extérieure de 2 300 m2 (25 000 pi2 ) avec piscine chauffée, des jardins communautaires et un terrain de pétanque. Un parc à chiens est même accessible pour les animaux locataires du MU!

Dans l’immeuble, on y retrouve des espaces partagé, une bibliothèque, une salle multifonctionnelle, une cuisine commune, un salon zen, une terrasse au toit, un café bistro, un grand gymnase et une salle de jeux pour les enfants.

Passionnée d’immobilier, l’équipe Immostar s’inspire des meilleures pratiques mondiales et s’entoure de professionnels d’exception afin de créer des projets durables, vivants et bien pensés.

Le projet immobilier MU vous intéresse? Vivez le raffinement, le divertissement et le confort en communiquant avec l’équipe MU pour dénicher l’unité qui répond le mieux à vos besoins!