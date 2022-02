Rublev persiste et signe

Pour la deuxième fois en autant de jours, le joueur de tennis russe Andrey Rublev y est allé d’un appel à la paix à la fin de son match à Dubaï, aujourd'hui, cette fois en signant la lentille d’une caméra des mots « No war please » (pas de guerre, svp).

Au tennis, les joueurs ont cette tradition d’autographier la lentille d’une caméra après une victoire. Mais aujourd'hui, Rublev a préféré troquer la dédicace pour un autre message de paix, lui qui s’était déjà dit en défaveur de l’invasion de l’Ukraine par sa partie la veille.

« Vous vous rendez compte à quel point c’est important d’avoir la paix dans le monde, de se respecter quoiqu’il arrive, d’être unis », avait-il déclaré, quelques heures après que les troupes russes eurent commencé à bombarder l’Ukraine.

Rublev, septième joueur au monde, n’est pas l’unique Russe à s’être dit troublé par les attaques de son pays. En action à Acapulco, le futur numéro 1 Daniil Medvedev a reconnu s’être réveillé « avec beaucoup d’émotions » jeudi et a affirmé que « le tennis n’est pas si important en ce moment ».

Son adversaire en demi-finale au Mexique, l’Espagnol Rafael Nadal, a pour sa part déploré en conférence de presse « qu’il y ait encore des guerres » aujourd’hui, qualifiant les offensives russes de « sombre nouvelle ».

« Je ne veux pas parler des coupables ou du problème. [...] J’espère que cela se terminera dès que possible. La seule chose que je souhaite, c’est qu’il y ait le moins d’affectés possible, le moins de pertes possible », a commenté le récent vainqueur des Internationaux d’Australie.

Deux nuits dans un stationnement

Mais pendant que Rublev, Medvedev et Nadal s’échinent sur les terrains, la joueuse de tennis ukrainienne Dayana Yastremska a vécu des heures beaucoup plus tragiques, aujourd'hui.

Elle avait d’abord choisi de rester à Odessa, en Ukraine, afin d’être près de ses parents, « malgré la douleur et la peur ».

Ces derniers l’ont toutefois convaincue de quitter son pays sur un bateau en compagnie de sa sœur, a-t-elle expliqué sur son compte Instagram, publiant des photos et des vidéos de leurs au revoir déchirants.

« Après avoir passé deux nuits dans un stationnement sous-terrain, mes parents ont pris la décision de nous faire partir de l’Ukraine ma petite sœur et moi », a expliqué la 120e mondiale sur ses réseaux sociaux.

« Maman et papa, on vous aime très fort. Prenez soin de vous. Je t’aime, mon pays. Prenez soin de vous, les Ukrainiens », a ajouté l’athlète de 21 ans.

Yastremska jouera à Lyon, en France, à compter de lundi.

Des athlètes en détresse

La détresse de Yastremska s’ajoute à celle de plusieurs autres athlètes ukrainiens dont les proches sont demeurés dans leur pays natal.

Le gardien de but ukrainien du Real Madrid, Andriy Lunin est « inquiet en raison de la présence de ses proches à Kiev, dont sa mère et ses amis », a déclaré aujourd'hui l’entraîneur-chef Carlos Ancelotti.

« Il est clair qu’il n’a pas l’esprit qu’il avait avant, il est inquiet parce qu’il a des gens proches de lui à Kiev. C’est normal qu’il soit inquiet », a poursuivi Ancelotti au sujet de son joueur de soccer de 23 ans.

Il a ajouté que l’entraînement aidait son jeune gardien à se changer les idées.

« Mon grand-père a vécu la Première Guerre mondiale, mon père a vécu la Seconde, et on m’a dit beaucoup de choses. C’est une horreur, point final », a conclu Ancelotti.

