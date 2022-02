Soutien à l'Ukraine: la Banque CIBC donne 200 000 $

Après Mouvement Desjardins, iA Groupe financier, c’est au tour de la Banque CIBC de faire un don en soutien au peuple ukrainien.

La Banque CIBC a annoncé vendredi soir qu'elle fera un don de 200 000 $ à trois organismes qui s'efforcent de fournir une aide humanitaire immédiate au peuple ukrainien.

«Le peuple ukrainien a besoin d'un soutien immédiat, a déclaré via un communiqué Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. En raison de l'urgence de la situation, nous nous joignons aux Canadiens et aux gens du monde entier pour appuyer les efforts continus visant à fournir une aide humanitaire aux Ukrainiens.»

Ces fonds seront répartis entre trois organismes : UNICEF, la Croix-Rouge canadienne et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Canada.

Plus tôt dans la journée, le groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine iA Groupe financier avait annoncé un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne.

Mouvement Desjardins avait annoncé un don du même montant en matinée.

Les personnes qui souhaitent faire un don au Fonds de secours: Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge peuvent aller sur le site web de l’organisation ou composer le 1 800 418-1111.

