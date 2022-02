Toute une métamorphose!

Une nouvelle attitude. L’exécution à son mieux ou presque. Une confiance débordante. Mais qui sont-ils ?

Qui sont ces patineurs qu’on épie depuis deux semaines ? Pourtant, ce sont les mêmes joueurs qui, depuis le début de la saison, jusqu’à l’arrivée d’un nouveau shérif, étaient empêtrés dans un bourbier, mais qui ne faisaient aucun effort pour s’en sortir.

Ce sont les mêmes joueurs qui réagissent quand on prononce leur prénom. Comment expliquer cette métamorphose qui, à première vue, tire de la science-fiction, mais qui pourtant témoigne de la réalité ?

« Peut-être parce qu’on pense moins et qu’on s’en remet à notre instinct. On se fie à notre talent et ça fonctionne. Soudainement, on a retrouvé notre rapidité. »

L’instinct

L’explication est fournie, après le match de mercredi soir, par Brett Kulak, un défenseur qui attire les regards de plusieurs recruteurs de la Ligue nationale. Pourquoi ? Parce qu’il joue en exploitant ses habiletés... et son instinct.

Et, Martin St-Louis ajoute : « Il y a des règles qui ne sont pas négociables. Comme, appliquer la façon de procéder dans l’art de composer avec les événements. Pendant un match, il faut réagir devant l’adversité, également, il faut savoir gérer notre jeu quand nous sommes en possession de la rondelle. Je l’ai dit, ces gars-là évoluent dans la Ligue nationale parce qu’ils répondent aux conditions d’admissibilité. On doit donc leur fournir l’occasion de se fier à leur instinct. »

Complicité

St-Louis va plus loin dans ses propos. « Ce groupe a de belles qualités. On y découvre une solide camaraderie et aussi un désir de bien faire. Quand tu vois un joueur bloquer un tir alors qu’on mène 4 à 0, ça traduit bien l’esprit de compétition qui anime le groupe. »

Un entraîneur peut-il avoir un impact aussi significatif ? Parce qu’il s’agit bien d’une équipe qui, il y a à peine deux semaines, baignait dans la médiocrité.

« On a perdu nos trois premiers matchs sous la direction de Martin St-Louis mais on aurait pu tout aussi bien obtenir trois victoires. »

Peut-être.

Donc, un changement d’entraîneur a inévitablement des conséquences. Bruce Boudreau a connu un départ canon avec les Canucks. Derek King a lui aussi relancé temporairement les Blackhawks de Chicago. Jay Woodcroft semble avoir changé la philosophie de gestion des Oilers d’Edmonton.

Donc, doit-on s’étonner des succès de Martin St-Louis ?

Probablement pas.

Mais, le nouvel entraîneur du Canadien a hérité d’une formation en déroute. Plus rien ne fonctionnait. Jamais, dans l’histoire de cette concession, avait-on observé autant d’indifférence chez les principaux acteurs, notamment les joueurs et aussi chez les administrateurs qui se préparaient à des changements majeurs.

Un coach qui a du vécu

St-Louis s’est présenté sans aucune expérience dans le rôle d’un entraîneur de la Ligue nationale. Sauf que son curriculum vitae comme joueur est impressionnant. Sa carrière dans le hockey professionnel a été marquée par bien des événements confirmant que sa force de caractère lui permet de surmonter les obstacles.

Il s’est donc présenté au Centre Bell convaincu qu’il saura tirer profit de son parcours dans le monde du hockey et aussi prêt à foncer dans une nouvelle aventure qui lui réservera de belles surprises, mais aussi des défis de taille.

Et quand on a manifesté un courage impressionnant, malgré les embûches, au cours d’une carrière exceptionnelle, on comprend cette confiance qui l’habite.

Il n’a donc pas mis de temps à convaincre les joueurs qu’il y a un nouveau shérif en ville et surtout dans le vestiaire. Qu’il a l’intention de gravir les échelons avec ceux qui voudront l’accompagner dans sa nouvelle aventure.

Ce qu’on note présentement, c’est que son équipe joue avec une détermination qu’on n’avait pas remarquée depuis le printemps dernier. Les joueurs se plaisent dans un concept rapidement instauré par l’entraîneur, un concept permettant aux patineurs d’exploiter au maximum leurs principales qualités et aussi, un concept où ils ont l’occasion d’exercer leur profession avec beaucoup de plaisir.

Le Canadien ne participera pas aux séries éliminatoires, mais il profite d’une situation où l’on peut préparer la prochaine saison, une situation où l’on pourra identifier les besoins urgents de l’organisation.

Devant la tournure des événements, ce sont les décideurs du Canadien, Jeff Gorton et Kent Hughes, qui doivent se féliciter d’avoir pris la décision de confier leur groupe à un entraîneur s’amenant avec une nouvelle façon de pratiquer le métier d’entraîneur.

Un entraîneur qui correspond à la philosophie qu’on entend implanter au cours des prochains mois et des prochaines années. Une organisation qui veut franchir une autre étape.

Surenchère : Chiarot...

Ben Chiarot est un joueur de location.

Par contre, il répond au profil que tout directeur général recherche pour donner encore plus de poids et de profondeur à son unité défensive.

Donc, en principe, échanger un choix de premier tour est une condition que les équipes intéressées devront envisager.

Chiarot n’est pas un défenseur possédant les ressources pour occuper le rôle de leader au sein d’une brigade défensive. Cependant, il peut aider une équipe en raison de sa polyvalence. Donner 20 à 22 minutes par match, jouer d’une façon combative, nettoyer le devant de son filet, plaquer l’adversaire à un moment important, ce sont les conditions que peut remplir le défenseur du Canadien.

Et, pour une équipe ayant de grandes aspirations, il est un candidat qu’on doit sérieusement considérer.

À l’approche de la date limite pour compléter les effectifs, les directeurs généraux vont presser le pas, ils voudront conclure une transaction le plus rapidement possible.

Forsberg disponible

Un nom vient de se joindre à la longue liste des joueurs susceptibles de changer d’adresse. Selon les dernières rumeurs, les Predators de Nashville auraient informé certaines équipes que Filip Forsberg est dans la vitrine, mais pas à n’importe quel prix. Il faut croire que les conseillers de Forsberg, qui pourra se prévaloir de son statut de joueur autonome sans compensation, exigent de la part des Predators, un contrat de plusieurs saisons à raison de près de 9 millions $ par saison.