Ukraine : un don de 100 000 $ de iA Groupe financier

Le groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine iA Groupe financier va faire un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour le fonds dédié à l’Ukraine.

«Nous tenons à exprimer notre soutien aux communautés ukrainiennes au Canada et aux États-Unis, qui sont représentées parmi nos employés, nos distributeurs et nos clients», a souligné vendredi par communiqué Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Les fonds amassés permettront de mener des opérations de secours et d'accompagner les personnes et les collectivités éprouvées dans leur rétablissement à long terme.

Mouvement Desjardins avait annoncé un don du même montant en matinée.

Les personnes qui souhaitent faire un don au Fonds de secours: Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge peuvent aller sur le site web de l’organisation ou composer le 1 800 418-1111.