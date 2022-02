Ukraine: une situation «qu’on voit dans les films sur la Seconde Guerre mondiale», selon un citoyen

Un Français qui vit depuis 20 ans en Ukraine tentait vendredi matin de faire évacuer ses deux enfants du pays, lui qui décrit la situation actuelle comme quelque chose «qu’on voit dans les films sur la Seconde Guerre mondiale, mais qu’on a du mal à s’imaginer dans la réalité».

Cyril Horiszny était en direction de la frontière avec la Slovaquie pour essayer d’envoyer ses enfants chez sa famille en France, alors qu’il compte rester en Ukraine avec sa conjointe.

«J’ai déjà vécu deux révolutions, je n’avais pas encore vécu de guerre ouverte», a-t-il souligné en entrevue à QUB radio depuis sa voiture.

Si l’épicentre de l’invasion se situe à Kiev, le résident de Lvil, dans l’ouest du pays, a souligné que la guerre se fait ressentir jusque chez lui.

«On sent surtout la présence des réfugiés qui viennent de Kiev et de l’est de l’Ukraine, et qui, pour beaucoup, essayent de passer la frontière avec la Pologne. Mais sinon il y a des patrouilles qui se forment, des milices pour essayer de défendre la ville», a-t-il expliqué.

M. Horiszny compte rester sur place pour apporter de l’aide à la communauté ukrainienne, que ce soit pour les médicaments ou encore en rapatriant des dons depuis la France.

«De voir ces scènes de bataille dans une ville en Europe au 21e siècle, je pense que le monde entier est choqué et il y a de quoi», a-t-il avancé.

«Les Ukrainiens, je sens évidemment une détresse, ils ont l’impression d’être un peu abandonnés parce qu’on leur rabâche à longueur de temps qu’ils ne sont pas dans l’OTAN, mais je comprends aussi que l’Occident a peur de déclencher une Troisième Guerre mondiale en intervenant, donc la situation est très délicate», a-t-il ajouté.

Selon lui, le président russe Vladimir Poutine n’avait peut-être pas prévu la solidarité et la résistance qui se mettrait en marche dans la communauté ukrainienne après l’attaque.

«Je pense que l’armée russe ne s’attendait pas non plus à une telle résistance [...], mais les Ukrainiens se battent avec acharnement pour défendre leur pays», a-t-il insisté.

