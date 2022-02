Un ancien de la KHL est très heureux d’évoluer en Suisse

Francis Paré a roulé sa bosse dans la KHL au cours des dernières années. Le hockeyeur québécois a toujours aimé jouer en Russie, mais dans le contexte actuel, il est heureux d’avoir quitté Omsk pour Lausanne, il y a deux mois.

« Je suis content qu’on soit parti du pays. Pas qu’on était mal traités, au contraire. Mais pour le bien de ma famille, je suis heureux qu’on soit en Suisse. Surtout que ma femme attend un troisième enfant. On est bien ici », a-t-il dit au Journal, vendredi.

L’attaquant originaire de Longueuil a non seulement porté les couleurs de quatre clubs évoluant en sol russe, mais il a aussi joué pour Bratislava, en Slovaquie, et pour Minsk, au Bélarus. L’Europe, il commence à bien la connaître.

Paré, 34 ans, dit ne pas être inquiet en ce moment pour les hockeyeurs qui jouent dans la Ligue continentale russe (KHL). Il était en Russie quand cette dernière a envahi la région ukrainienne de la Crimée en 2014.

« Oui, il y a eu les sanctions [internationales], mais nous, on n’a rien ressenti », a-t-il expliqué.

Paré souhaite tout de même de tout cœur que « les gars qui sont en Russie restent en sécurité et que le conflit se termine le plus rapidement possible. »

Les séries sans le Jokerit

Pour l’instant, les activités de la KHL continuent normalement, contrairement aux différents championnats ukrainiens, qui ont été mis sur pause pendant un mois, au moins.

Les séries éliminatoires devraient s’amorcer comme prévu la semaine prochaine, mais sans le Jokerit de Helsinki. Le club finlandais devait affronter le Spartak de Moscou au premier tour, mais son président et directeur général, Jari Kurri, a préféré se retirer du tournoi.

« Le monde traverse des moments vraiment difficiles en ce moment. Toutes nos pensées vont vers les personnes qui souffrent de la situation. Nous espérons qu'une solution pacifique à la situation pourra être trouvée rapidement », a dit Kurri par voie de communiqué, vendredi.

Le président de la KHL, Alexei Morozov, a répondu « qu’il était déçu que le départ du Jokerit soit pour raisons politiques, et non sportives ».

Pas de commentaires

Par ailleurs, rares sont les athlètes basés en Russie qui ont donné leur avis sur le conflit entre leur pays et l’Ukraine.

Les hockeyeurs québécois qui évoluent en KHL et à qui Le Journal a parlé ont tous préféré ne pas commenter la situation.