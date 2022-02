Un autre club mexicain sur la route du CF Montréal

Après avoir défait le Santos Laguna en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, le CF Montréal se mesurera au prochain tour à un autre club mexicain, le Cruz Azul.

La formation qui évolue à Mexico et qui joue ses matchs à domicile dans l’impressionnant Estadio Azteca s’est débarrassée d’une autre équipe canadienne lors de la ronde précédente, lorsqu’elle a battu le Forge FC 4 à 1 au total des buts.

Le premier match de ce choc aura lieu à 22 h (heure de l’Est) le 9 mars, au Mexique. Une semaine plus tard, le CF Montréal retrouvera ses partisans au Stade olympique à 20 h. Les billets seront d’ailleurs en vente dès samedi 10 h.

Il s’agira d’une toute première confrontation entre le Bleu-Blanc-Noir et le Cruz Azul en Ligue des champions. Ces derniers sont les champions en titre de Clausura 2021 de la Liga MX et occupent actuellement le troisième rang du championnat mexicain après six rencontres.