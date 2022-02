Un intouchable passe aux aveux

Avec l’explosion en plein vol, au-dessus de la Barbade, de l’avion de Cubana de aviación ramenant au pays l’équipe olympique de jeunes escrimeurs cubains, en octobre 1976, l’Opération Peter Pan est très certainement une des plus sales opérations de la CIA états-unienne contre Cuba, car elle implique des enfants innocents.

En 1960, un an après le triomphe de la Révolution cubaine contre le dictateur Batista et un an avant l’invasion ratée de Playa Giron, la CIA, dans le but évident de déstabiliser le jeune et inexpérimenté gouvernement révolutionnaire, installa sur les îles Swan, au large du Honduras, un émetteur radio (Radio-Swan, qui deviendra Radio-America). Il s’agissait d’émettre toutes sortes de fausses nouvelles (Donald Trump n’a rien inventé!) destinées à la population cubaine. Entre autres, celle-ci: le méchant gouvernement communiste cubain allait envoyer de force les enfants en Russie pour qu’ils soient endoctrinés. Il n’en fallait pas plus pour déclencher un vent de panique dans l’île, un peu comme l’avait fait Orson Welles lors d’une série dramatique diffusée à la radio où il annonçait, un soir d’Halloween, le 30 octobre 1938, une invasion de Martiens.

La fausse nouvelle, inventée de toutes pièces par Antonio Veciana, un des plus féroces anticastristes recrutés et formés par la CIA, avait aussitôt été reprise à Miami par le prélat catholique Bryan Walsh. «Le gouvernement cubain prévoit de séparer de leurs parents tous les enfants de 3 à 10 ans et de les envoyer en Russie», aboyait-il. Il avait en main un tract qu’avait fait imprimer à des milliers d’exemplaires le même Veciana. Pendant ce temps, Radio-Swan diffusait à répétition la fausse nouvelle jusqu’à ce qu’elle se convertisse en une nouvelle irréfutable.

Le père Walsh, farouche anticommuniste, passa aussitôt à l’action. Avec la complicité du gouvernement états-unien et de la compagnie d’aviation Pan Am, il organisa des vols quotidiens vers Miami. Tous les jours, de jeunes enfants cubains, non accompagnés de leurs parents affolés, montaient à bord de ces avions pour être pris en charge à Miami par des familles d’accueil ou des organisations religieuses. Plusieurs d’entre eux ne revirent jamais leurs parents. L’Opération Peter Pan, commencée le 26 décembre 1960, se termina abruptement en avril 1961 avec l’invasion de la baie des Cochons, sur la côte sud de l’île. En quelques mois à peine, 14 048 enfants avaient ainsi été séparés de leurs parents, qui accordaient foi à la fausse nouvelle.

En 2007, Robert Rodriguez, un de ces enfants «sauvés du communisme», déposa devant le diocèse de Miami une plainte visant Mgr Wash pour abus sexuels répétés contre lui et plusieurs autres enfants de l’Opération Peter Pan. Aussitôt un autre prêtre, Mary Ross Agosta, se porta à la défense de l’évêque en accusant Rodriguez de «diffamer un responsable religieux qui avait sauvé la vie de 14 000 enfants». Cette plainte et de nombreuses autres, bien entendu, furent rejetées. À ce jour, personne n’a déboulonné les monuments à cet infâme personnage qu’on trouve en quelques endroits de la Floride. Pire: il s’en trouve encore pour les fleurir.

Quarante-sept ans plus tard, en 2017, l’agent de la CIA Antonio Veciana se vantait, dans son autobiographie, Trained to Kill, d’être l’auteur de cette fausse nouvelle qui a entraîné l’exode vers les États-Unis, avec l’aide de l’Église catholique, de plus de 14 000 enfants non accompagnés de leurs parents. Dans le même passage, il se vante d’être le responsable de l’incendie d’un grand magasin de La Havane dans lequel est morte une jeune mère de deux enfants. Quel cynisme!

Dans ses mémoires, cet odieux personnage précise: «Les guerres modernes sont, avant tout, des guerres psychologiques. L’objectif premier est d’influencer l’opinion publique. [...] On ne doit jamais laisser de traces de nos actions. On doit toujours nier, peu importe les circonstances, notre participation, même devant l’évidence.» Lui, de toute évidence, n’a pas suivi ses propres conseils: il a avoué ses crimes, sans doute par vantardise et parce qu’il se savait intouchable, hors d’atteinte de la justice cubaine, bien à l’abri dans l’empire états-unien, le paradis des terroristes anticubains.