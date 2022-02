Au cours des derniers jours, certains de nos chroniqueurs ont été la cible de menaces graves sur les réseaux sociaux.



Cette réalité a aussi touché nos journalistes affectés à la couverture de certains événements, dont les manifestations anti-mesures sanitaires qui ont eu lieu à Ottawa et à Québec. À la suite d’une perquisition menée dans une résidence de Lévis, cette semaine, un de nos journalistes a ainsi été agressé physiquement et son assaillant est actuellement devant la justice.



Hier, c'était au tour de notre chroniqueuse Sophie Durocher de recevoir des menaces et des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux, à la suite d'une chronique.



Nous ne pouvons tolérer cette situation et nous la dénonçons vigoureusement.



Nous sommes fiers de la grande diversité d'opinion que nous proposons chaque jour à nos lecteurs grâce à notre équipe de chroniqueuses et chroniqueurs. C'est dans l'ADN du Journal.



Nos chroniqueurs jouissent d'une liberté totale tant qu'ils l'exercent en respectant les règles qui encadrent leur liberté d'expression dans notre société libre et démocratique.



Nous sommes bien conscients qu’autant leurs opinions peuvent être partagées par des lecteurs, autant elles peuvent déplaire ou susciter la discussion. Nous encourageons d’ailleurs la réplique et les débats d’idées que leurs opinions suscitent. En revanche, nos chroniqueurs doivent pouvoir partager leur opinion sereinement, sans craindre pour leur intégrité.



La sécurité de nos employés et de nos collaborateurs est notre priorité, et toute menace à leur endroit sera transmise à la police. C'est d'ailleurs ce que fera Sophie Durocher au cours des prochains jours, avec tout notre soutien.

Pour nous, il y a une limite à ne pas franchir.



Nous invitons maintenant toutes les parties à poursuivre ces nécessaires débats de société avec respect et sérénité.

Dany Doucet

Vice-président Information

Journaux Média QMI