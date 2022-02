BOULERICE, Gérard



À Saint-Chrysostome, le 21 février 2022, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédé M. Gérard Boulerice, époux de feu Reina Demers.Il laisse dans le deuil ses enfants: Liette (Rémi), Carole (Serge), Julie (Jacques), Sylvain (Monique), Clément (Chantal), Lorrain (Réjeanne) et Linda (Sylvain) ainsi que ses 20 petits-enfants et ses 32 arrière-petits-enfants. Il laisse également ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Il sera exposé le vendredi 4 mars 2022 de 18h à 21h et le samedi 5 mars 2022 de 9h à 10h30 au salon funéraire:107, VINCENTSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131Les funérailles seront célébrées le samedi 5 mars 2022 à 11h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.