LANGLOIS, Hervé



À Montreal, le 15 février 2022, à l'âge de, est décédé Monsieur Hervé Langlois, époux de feu Yolande Saint-Germain.Il laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Odette) et Ginette, ses 4 petits-enfants, ses 12 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 mars 2022 de 13h00 à 16h30 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du Sacré-Coeur de Montréal ( départements des soins palliatifs) serait apprécié en sa mémoire.