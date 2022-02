BEAUSÉJOUR, Simone



À St-Jérôme, le 12 février 2022 est décédé à l'âge de 92 ans, Mme Simone Beauséjour, épouse de feu Réjean Raymond et mère de feu Diane Raymond.Elle laisse dans le deuil sa fille Hélène Raymond, sa petite-fille Mélanie Juteau ainsi que ses frères et soeurs : feu Jean Beauséjour (Huguette Lortie), Jeannine (feu Eugène Brosseau), feu Thérèse (feu John Stefko), Madeleine (feu Dr Henri Bellemare), feu Roger (Marie-Paule Martin), Adrien (Micheline Duguay), André (Lyne Laframboise) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra votre sympathie le dimanche 6 mars à 14h00 à 17h00 au salon de la :Une liturgie aura lieu ce même dimanche à 16h.Nous remercions son médecin famille Dre Danielle Rouse, le personnel du CLSC Lafontaine venu à domicile ainsi que les bons soins prodigués par le personnel de l'Hôpital St-Jérôme.