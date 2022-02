LAUZON, Yvette



Au CHSLD de Labelle, est décédée le 21 février 2022 à l'âge de 87 ans, Mme Yvette Lauzon. Elle était la fille de feu Urgel Lauzon et feu Alice Labelle, épouse de feu Émile Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Andrée), Pierre (Carole) et Chantal, ses petits-enfants: Mathieu, Samuel, Tommy, Émie et Phoenix. Madame Lauzon laisse également ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Veuillez noter qu'en raison des circonstances actuelles, le port du masque est obligatoire. La famille recevra vos condoléances à l'église de Labelle, située au 29 rue du Couvent à Labelle, le samedi 5 mars 2022 à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h et de là, inhumation au cimetière de la paroisse, pour son dernier repos, sous la direction de la:RIVIÈRE-ROUGEwww.coopfbrunet.comNous offrons à la famille éprouvée nos plus sincères condoléances.