YELLE, Rachel née Léveillé



De Ormstown, le 16 février 2022 à l'âge de 63 ans, est décédée Rachel Léveillé, épouse de Marcel Yelle.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Christine (Danny) et Michelle (Yan), ses petites-filles Naomie, Olivia, Macy et Maélie, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera dès 10 heures le samedi 5 mars, 2022 à l'église Saint-Malachie, Ormstown, suivi des funérailles à 11 heures. Prendre note que les normes de la santé publique devront être respectées.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Lupus Canada, www.lupuscanada.orgORMSTOWN, QCwww.mcgerrigle.com