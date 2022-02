RAYMOND, Philippe



À Montréal, le 22 février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé Philippe Raymond.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Huguette Samson, ses enfants Jean-Luc (Lilianne Lavertu), Marie-José (Jean-Paul Maudet) et ses petits-enfants Catherine (François Gagné) et Alexandre (Sharlaine Rogers).Il était le frère de: feu Hélène (feu Lorenzo Dubuc), feu Jacques (Huguette Tousignant), feu Gérard (Ghisline Marquis), feu François (Lise Dubuc), feu Claude; le beau-frère de: Mariette (feu Jean-Louis Chartrand), Lilianne (feu Charles Bouchard), feu Reine-Aimée (feu Gérald Filiatrault), feu Gilberte (feu Hervé Quenneville), Raymonde (Claude Tougas), feu Denise (feu Victor Bartlett), Marcel (Claire Bélanger) et Jean-Yves (Louise Giroux).Il avait également plusieurs neveux et nièces et de nombreux amis.Tout au long de sa vie, la musique a été l'une de ses grandes passions. Il a été tromboniste, a été arrangeur et a dirigé des orchestres. Le golf a aussi occupé une grande part de ses loisirs, notamment au moment de sa retraite. Philippe était surtout un grand passionné.Selon ses volontés, une cérémonie aura lieu ultérieurement en toute intimité.