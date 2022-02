BEAUCHEMIN (BERTHIAUME)

Raymonde



À son domicile, le 18 février 2022, est décédée à l'âge de 84 ans, Mme Raymonde Berthiaume, épouse de feu Azarie Beauchemin, de St-Antoine-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane, Claude et Sylvie (Neil McKenna), ses petits-enfants : Geneviève, Alexander, Sarah et Gabrielle, ses arrière-petits-enfants : Madison, Nicholas, Magalie, également son copain Gilbert Collette, ses frères et sa soeur : André, Michel, Louise, Denis, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.Les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure.1044 DU RIVAGEST-ANTOINE-SUR-RICHELIEUinfo@maisonphaneuf.com