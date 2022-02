SANTERRE, Edna (née Boutot)



De Sainte-Thérèse, le 18 février 2022, à l'âge de 96 ans est décédée Mme Edna Boutot, épouse de feu Léon Santerre.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Colombe (Régis), Jean-Yves (Francine), Jocelyne, Mario (Carole) et Serge (Danielle), ses sept petits-enfants : Martin, Hélène, Jean-François, Dominic, Marie-Claude, Julie et Jonathan, ainsi que ses onze arrière-petits-enfants, ses frères etsoeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles le tout se déroulera à une date ultérieure.Un merci spécial au personnel des ressources intermédiaires du Faubourg Boisbriand ainsi qu'au CHSLD Blainville pour leurs dévouements.105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934