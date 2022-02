ARCHAMBAULT, Roger



À Laval, le 19 février, à l'âge de 90 ans, est paisiblement décédé dans son sommeil Roger Archambault, époux de Gisèle Gauthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Johanne (Claude Benoit), Ginette (Bertrand Senécal), ses cinq petits-enfants, Simon Dubé (Brigitte Carignan), Amélie Dubé (Maxime Thérien), Vanessa Dubé (Stéphane Cloutier), Fannie Senécal, Hugo Senécal (Émilie Larochelle) et deux arrière-petites-filles Emma et Élodie.Il laisse aussi dans le deuil Denise Gauthier (feu Roland Handfield), Estelle Paquette (feu Bernard Gauthier) ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 5 mars de 12h à 15h30, suivi d'une liturgie, au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié.