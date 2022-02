LEPAGE, Monique

(née St-Jean)



Le 21 février 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Monique St-Jean, de Joliette. Elle était l'épouse de M. Eddy Lepage.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Sylvain et sa conjointe Karyne Lachance, ses petites-filles Emma et Alys, ses frères : Pierre (Louise Fitzbay), Luc (Maryse Paquin) et Benoit (Francine Demers); sa soeur Francine (Victor Mondor), ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille de Mme St-Jean vous accueillera le samedi 5 mars dès 9h au1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, le samedi 5 mars à 11h.