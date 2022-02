Monette, Maurice



Maurice Monette depuis quelques temps attendait à la gare de fin de vie combattant le cancer. Le train "Éternel" l'a pris à son bord à 4h00 le matin du mercredi 12 janvier 2022 et l'emporta pour son voyage vers l'infini.Outre sa conjointe, Denise Masson et ses deux enfants Maxime et Francis (Annie), il a laissé dans le deuil ses deux enfants Bianca, Mikhail (Mélanie) et ses quatre petits-enfants Charlie-Rose, Tommy, Sarah et William, sa soeur Johanne, nombreux oncles, tantes et cousins, cousines et amis.Entrepreneur depuis sa jeunesse, Maurice a monté des entreprises avec succès, manufacturier d'auvents, de structures et toiles, et aussi distributeur de couvres piscines. Connu internationalement pour ses réalisations; États-Unis; Californie (Ashes & Snow), Égypte, Brésil, Haïti, Angola et autres.Maurice, travailleur infatigable, a toujours été très reconnaissant envers ses fournisseurs, amis et plus particulièrement ses fidèles employés ainsi que sa famille qui lui ont permis d'atteindre un sommet de réussite tant souhaité.La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du CHUM.La famille recevra les condoléances au complexe le samedi 5 mars de midi à 17h.