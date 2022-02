PARADIS, Bernard



À Montréal, le 16 février 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens, Monsieur Bernard Paradis, époux de Madame Lise St-Germain.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Alain Guertin) Michèle et Patrick (Nancy Bisson), ses petits-enfants Olivier, Marc-Antoine, Audrey et Lory ainsi que ses amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 4 mars de 13h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUn hommage lui sera rendu ce même vendredi 4 mars, à 17h, en la chapelle du complexe.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer. https://alzheimer.ca/frLa famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital du CHUM et spécialement la Dre Julie Choquette pour la qualité des soins prodigués.