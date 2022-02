Foucher, Laure



Laure est décédée le 27 janvier après une vie heureuse et bien remplie. Nous regrettons déjà son absence, elle, dont le charme et le sourire faisaient du bien à tous ceux et celles qui l'entouraient.Laure laisse dans le deuil : ses enfants Édithe (Paul), Johanne (Michel), Doris et Michel (Marie); ses petits-enfants Jean-Sébastien (Erin), Catherine (Jean-François), Florence (Francis) et Étienne; ses arrière-petits-enfants Alexis, Félix, Thomas, Émile; sa soeur Suzanne (feu Denis) et ses frères Armand (Huguette), Émile (feu Maude), Luc (Alice); les membres de sa belle-famille, Lucille (feu Wellie); Monique (Gérald), Lucette (feu Léo), Denise (feu André), Murielle (Marcel) ainsi que d'autres membres de la famille et d'ami.e.s qui l'ont fréquentée tout au long de sa vie.Laure a eu une vie heureuse, partageant pendant 64 ans, son amour pour son conjoint Rosaire Gaudet et sa tendre affection pour ses enfants. Elle a mené sa vie en préservant son indépendance, savourant le plaisir de s'adonner à la création grâce aux métiers d'art qu'elle a pratiqués - tissage, confection de chapeaux, couture -. Accueillante et à l'écoute des autres, elle communiquait sa joie de vivre grâce à son sourire chaleureux.En raison de la pandémie liée à la COVID-19, la famille souhaite reporter au printemps 2022 une cérémonie religieuse qui nous permettra de nous retrouver, parents et amis, afin d'honorer la vie et la mémoire de notre chère Laure.La famille tient à remercier l'équipe de la résidence " Les Jardins Millen " pour les neuf années d'attention et de bons soins qui lui ont été prodigués et, aussi, le personnel de l'Hôpital général juif pour l'accompagnement durant ses derniers jours.Vous pouvez communiquer voscondoléances en contactant le :Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Société Alzheimer de Montréal, 4505, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, Québec H4C 1S3, Tél.: 514 369-0800, Téléc.: 514 369-4103, info@alzheimermontreal.ca