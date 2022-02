CHEVALIER, André



18 avril 1943- 8 février 2022Dans la nuit du 8 février 2022 sous la douce musique du requiem de Verdi s'en est allé M. André Chevalier en compagnie de sa fille Nadine (Sylvain Poirier). Il manquera beaucoup à ses petits-enfants Béatrice, Maïka (Francis Lavigne et bébé Elliot), Jérémy ainsi qu'à Murielle St-Pierre la mère de ses enfants.Il est allé rejoindre son fils Alain qui lui a tellement manqué (1967-1984).L'ont précédé ses soeurs Gisèle et Rose ainsi que ses frères Yvon et Serge. Se souviendront de lui son frère Réal, ses soeurs Pierrette (Pierre Proulx), Françoise, Colette, Jocelyne, Claire (Michel Jobin) ainsi que de nombreux neveux et nièces.Il laisse également dans le deuil sa conjointe bien-aimée Thérèse Gravel, ses enfants Marie-Hélène et Michèle et ses petits-enfants Maxime et Alexandre.Afin d'honorer sa mémoire souvenez-vous de son humour, de sa bonhommie et de son amour des délices de la vie.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Émile Mc Duff qui a pris soin de lui tout au long de sa maladie ainsi que parents, amis et voisins si précieux.Ses funérailles seront célébrées ultérieurement au printemps lorsque les circonstances s'y prêteront.