LAVOIE-LANDRY, Ghislaine



À Longueuil, le 11 février 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Ghislaine Lavoie, épouse de feu Marcel Landry.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Danielle), Nicole (Luc) et Diane; ses petits-enfants : Marjolaine (Carl-Éric), Victor, Maxence et Laurent. Elle laisse également ses frères Gaétan (Lise) et Claude (Thérèse), sa soeur Cécile, son beau-frère Raymond, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73)le dimanche 6 mars 2022, à compter de 12h00, suivi de la liturgie à 14h00, à la chapelle du complexe.Des dons à la Société Alzheimer ou à la Société du Parkinson seraient appréciés.