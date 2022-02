PETIT, Josée



Le 21 février 2022, à Repentigny, entourée de beaucoup d'amour, est décédée Madame Josée Petit, fille de Thérèse Boily (Jean-Guy) et de feu Jacques Petit. Elle est partie rejoindre son petit frère Pascal.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son mari tant aimé Gilles Binette, ses enfants chéris Jean-Christophe (Alyssa) et Pier-Anne (Charles), sa soeur Chantal, son frère Marc ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le mardi 1er mars de 14h à 17h et de 19h à 22h et le mercredi 2 mars de 10h à 12h au salon du complexe funéraire:Une cérémonie hommage suivra à 13h à l'église de La Purification à Repentigny.La famille tient à remercier la Dre Gauthier, l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Pierre Legardeur ainsi que Mélanie Tremblay et Myriam Lapointe du CISSS.En guise d'hommage à Josée, vous êtes invités à faire un don à la Société Alzheimer de Lanaudière.