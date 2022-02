ST-PIERRE, Suzanne



À Longueuil, le 28 janvier à l'âge de 63 ans, est décédée Suzanne St-Pierre.Elle laisse dans le deuil ses fils : Frédéric Duguay (Myriam) et Jean-Sébastien Duguay (Sophie), ses petits-enfants : Laurence, Arianne, Médéric et Ludovic ses soeurs : Johanne, Ginette, Linda ses frères : Jean-Marc et Stéphane ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 26 février 2022 à partir de 15h à :505 CURÉ POIRIER OUEST, LONGUEUILUne cérémonie aura lieu dans la chapelle du complexe à 18 h.