LUSSIER, Michèle



Infirmière de profession, notre mère était une femme aimante, active, pétillante, dynamique, chaleureuse, drôle, dévouée et attentive à tous.Michèle laissera dans le deuil sa fille aînée Cynthia, son fils David Emerson ainsi que ses petits-enfants Myles, Naomie, David Jr, Stella Rose et ses quatre frères Jean-Pierre, Richard, Marcel Jr et François ainsi que ses quatre soeurs Renée, Marie-Andrée, Hélène et Isabelle.