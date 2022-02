BEAUDOIN, Jacques



À l'hôpital Pierre Le Gardeur, le 17 février 2022, à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Jacques Beaudoin, époux de madame Marie-Rose Beaudoin (née Bélanger).Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Lyne (Daniel). Il était le frère de : Roger, feu Rolande (feu Albert), feu Denis (feu Clémence), feu Pauline (feu Clément), feu Rita (feu Fernand), feu Cécile, Jeanne D'Arc (Grégoire), Jean (Jeannine) et Suzanne (feu Joseph). Il laisse également ses neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 mars 2022, de 9h à 11h et de 12h à 14h45, aux :384 RUE DU VILLAGEREPENTIGNY, QC, J5Z 1S3Une messe commémorative aura lieu en l'église St-Paul L'Ermite le jour même, après le service et sera suivie d'une mise en terre.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire à la Société de recherche sur le cancer, In Memoriam de Jacques.