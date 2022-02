PENSERINI (née Luzietti)

Bianca



À Longueuil, le 17 février 2022, est décédée sereinement à l'âge de 91 ans, Bianca Penserini, autrefois de Sorel-Tracy, épouse de feu Aureo Penserini.Elle laisse dans le deuil sa fille Katia (Réal), son fils feu Robert (Endrée), ses petits-enfants Isabelle (Marc-André), Mia (William), Audrey (Sylvain), Joanie (Nicolas) et ses arrière-petits-enfants, Raphaël, Jérôme, Olivier, Justine, Simone, Benjamin et Margaux, son vieil ami Pierre Todisco ainsi que parents et amis en Italie, en Suisse et en Belgique.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles. Un hommage se déroulera dans l'intimité de la famille à une date ultérieure.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à :