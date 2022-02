HÉBERT, Huguette



Aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de Huntingdon, le 18 février 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Huguette Hébert, fille de feu Julien Hébert et de feu Yvette Dulude.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Marie-Claire (René Legault) et Hélène (Gérard Legault), son frère André (Louise Pouliot), ses tantes Agathe Dulude (Gérald Pitre), Agnès Hébert, Agathe Jodoin (feu Raoul Dulude) et Madeleine Mailloux (feu Rodrigue Dulude), ses 11 neveux et nièces ainsi que leurs conjoints(es), ses cousins et cousines, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 mars à compter de 13 h, à laSTE-MARTINE, QC, J0S 1V0 450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comUn dernier hommage, rendu par la famille, suivra à 16 h au salon funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à une Société de recherche sur le cancer.