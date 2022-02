PELLERIN, Fernand

Entouré de tous les siens, à son domicile de Trois-Rivières, le 13 février 2022, est décédé à l'âge de 92 ans, M. Fernand Pellerin époux de feu Pâquerette Marmen.Il laisse dans le deuil, ses enfants: France Pellerin (Janice Shaw), Linda Pellerin (Yves Bourque), Patrick Pellerin (feu Michèle Quessy), Annie Pellerin (Vincent Trudel), Frédéric Pellerin (Andrée Anne Turbide); ses petits-enfants: Thomas Bourque (Julian Egery), Sara Bourque (Guillaume Pelletier), Camille Pellerin Quessy (Etienne Boutet), Laurence Pellerin Quessy (Jérémie Lacerte), Alexis Trudel, Elodie Trudel, Léon Pellerin; ses arrière-petits-enfants: Mégane, Hubert, Judith, Laurent, Clara et Alfred; ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Robert Pellerin, Gisèle Pellerin (feu Pierre Duguay), Nicole Pellerin (Clément Labrecque), Pierre Pellerin (Nicole Morin), Ethel St-Pierre (feu André Pellerin), Huguette Marmen (feu Kenny Boudreau), Ghislaine Marmen (Yvan Tapp); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.L'ont précédé ses frères, ses soeurs et ses belles-soeurs : Aimé, Marie-Jeanne, Solange, André, René et Lise Pellerin, Madeleine, Monique et Lise Marmen.La famille accueillera parents et amis tout en respectant les consignes sanitaires au :le vendredi 11 mars de 13 h à 17 h et de 19 h à 22 h, samedi, jour des funérailles, à partir de 9 h.Un service religieux aura lieu le samedi 12 mars à 11 h en la Cathédrale de Trois-Rivières. L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Louis.La famille désire témoigner sa reconnaissance à Carole pour son soutien et remercier chaleureusement Johanny et toute l'équipe des infirmier(ère)s et préposé(e)s pour les soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) (731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, Qc, G9A 1Y1).