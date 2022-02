JOBIN née CAREAU

Rose-Aimée



À Montréal, le 9 février 2022, à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, est décédée à l'âge de 93 ans, madame Rose-Aimée Jobin (née Careau), épouse de feu Gaston Jobin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre, Doris, Richard (Nadia), ses petits-enfants : Eric (Marie-Eve), Audrey (Dominik), Yannick, Sabrina (Manuel), Claudie, ses arrière-petits-enfants, Agathe, Estelle, Billie, ses belles-soeurs Marcelle Wierschem, Lucette Jobin, Josée Careau et son beau-frère Philippe Kelly, ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis.Suivant les volontés de Mme Rose-Aimée Jobin, il n'y aura pas de service, les funérailles seront célébrées le samedi 5 mars en toute intimité, seulement avec la famille au Repos St-François D'Assise.