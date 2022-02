POULIOT, Violette



À Deux-Montagnes, le jeudi 24 février 2022 est décédée, à l'âge de 93 ans, Violette Pouliot.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réal (Linda), Huguette, Michel (Ginette), Yvan (Carole) et France, ses petits-enfants Isabelle, Francis, Stephane, Eric, Alexandre et Christophe, ses arrière-petits-enfants Loïck, Justine, Émile, Hugo, Alexandre, Xavier et Alicia, son frère Nelson (Denise), sa belle-soeur Berthe ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 4 mars 2022 de 13h à 16h, suivi de la cérémonie religieuse directement au salon funéraire.