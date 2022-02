PARTHENAIS, Gilles



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le départ de Gilles Parthenais, époux de Suzanne St-Germain. Il est parti rejoindre sa fille Martine, ses soeurs Monique et Nicole, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Anna) et Roxane (Yves), leur mère Suzie, ses petits-enfants Alix et Léo, sa soeur Chantal, ses beaux-frères et belles-soeurs, sa grande cousine Renée Tremblay, sa cousine Lise (Michael), son cousin Robert (Lynn), ses neveux et nièces et de nombreux amis.La famille accueillera parents et amis le dimanche 6 mars 2022 de 11h à 16h30 à505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUILwww.dignitequebec.comUn dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 16h30 en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre Boucher ou à la Mission Bon Accueil.