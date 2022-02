«Batman possède une vision binaire du monde» - Robert Pattinson

Robert Pattinson est la nouvelle incarnation de Bruce Wayne dans ce long métrage qui saura plaire aux fans. Sous la houlette du réalisateur et scénariste Matt Reeves, le justicier de Gotham ne rêve que de vengeance. Batman serait-il devenu amoral?

«Batman est particulièrement irrésistible lorsqu’il lutte contre lui-même pour trouver la voie qui est juste», a expliqué Matt Reeves lors d’une table ronde d’entrevues à laquelle l’Agence QMI a participé.

Le réalisateur, aussi co scénariste avec Peter Craig, de ce nouveau long métrage – le premier d’une trilogie – s’intéressant aux premières années d’action de l’homme chauve-souris alors qu’il tâtonne pour définir son rôle de protecteur de Gotham.

«Batman est encore en état de choc, il est encore “coincé” dans ce qui lui est arrivé lorsqu’il était un enfant. Il n’a, d’une certaine manière, jamais acquis la maturité pour y faire face et tout ce qu’il fait, trouve ses origines dans le traumatisme dont il a été victime»,a souligné le cinéaste.

Matt Reeves et Peter Craig ont choisi de faire débuter l’histoire alors que Bruce Wayne vient de passer sa première année de travail nocturne dans les rues d’un Gotham décrépi et dangereux. Batman œuvre avec James Gordon (Jeffrey Wright) afin d’enquêter sur une série de crimes mystérieux, commis par le Riddler (Paul Dano) et qui visent des personnalités connues de Gotham. Mais les crimes mettent également à jour un vaste système de corruption au sein de la métropole, dont même les Wayne ne sont pas exclus.

«Je voulais que le personnage central du film soit un Batman imparfait», a expliqué le réalisateur. Pour Matt Reeves, son héros est un être «moralement brisé qui a du mal à se définir. Sa plus grande faiblesse est de ne pas réaliser que c’est contre lui qu’il se bat.»

Un homme traumatisé

Vu par Matt Reeves et joué par Robert Pattinson, Batman est animé par la vengeance et la colère.

«Dans les itérations précédentes, il débute son cheminement en tant que Batman, il s’est déjà masqué et il connaît exactement son rôle. Ici, il se bat contre ses propres démons ainsi que contre les criminels de Gotham. La manière dont j’ai interprété son cheminement est qu’il s’est libéré du traumatisme de son enfance en se construisant un mécanisme de survie très complexe, qui s’est ensuite transformé en son identité de Batman.»

«D’où tire-t-il sa rage? Il veut sans cesse revivre le moment où, enfant, il a l’impression qu’il a laissé ses parents mourir. C’est un mécanisme de thérapie, celui de recréer l’événement pour s’en extraire. Batman en est une version extrême. Il oppose aux criminels, qu’il associe au meurtrier de ses parents, une violence disproportionnée à laquelle ils ne s’attendent pas. Batman possède une vision binaire du monde: il y a les bons et les méchants. Et il se voit comme la ligne de démarcation entre les deux.»

«Je crois que sa rage, et la rage d’énormément de gens, vient du fait qu’il lutte contre sa peur et sa vulnérabilité. Tant qu’on est en colère, on applique rigidement ses principes, on ne fait aucun compromis.»

«C’est pour cette raison que sa relation avec Catwoman grafigne, tel un grain de sable dans un engrenage. Il tire sa force de sa vision binaire du monde et lorsqu’il rencontre Selina, il essaye de la définir. Elle est une criminelle, mais il l’apprécie alors qu’elle le fait se sentir à nouveau vulnérable. Et c’est très dangereux pour lui, car la seule manière pour lui de ne pas redevenir un enfant de 10 ans est de demeurer un agent de vengeance.»

L’histoire de Catwoman n’est pas la même – du moins pas dans ce premier volet, deux autres sont à venir – et Selina Kylie, jouée par Zoe Kravitz, est également trouble. L’actrice était d’ailleurs consciente de l’importance du personnage, déjà incarné à l’écran dans deux Batman précédents. «J’ai eu confiance dans l’histoire écrite par Matt et j’ai fait de mon mieux pour oublier l’image de Catwoman et sa signification culturelle pour me concentrer sur cette histoire.»

Et lorsqu’on lui parle du costume, Zoe Kravitz explique que là aussi, des changements ont été opérés. «Lorsque nous avons étudié le costume avec Jacqueline Durran, la costumière, il était évident qu’il serait pratique. Nous avons tous en tête l’image de femmes en train de se battre en talons hauts et je n’arrive pas à comprendre comment c’est possible, car si on veut arriver à se battre, il ne faut surtout pas porter de talons. Selina conduit une moto et c’est la raison première pour laquelle elle porte ces vêtements.»

Et, pour Robert Pattinson, le pouvoir d’attraction de Batman sur les cinéphiles et les amateurs des «comics» réside dans le fait que l’homme chauve-souris n’a rien d’un super héros.

«Je crois que la raison pour laquelle beaucoup de gens sont attirés par Batman est qu’il n’est qu’un homme en costume. Il n’y a aucune raison pour laquelle n’importe qui ne pourrait pas être Batman... à condition d’avoir le même niveau d’obsession et de folie.»

«Gotham le considère comme un “freak” et même la police le traite comme tel. Il n’est qu’un homme dans un costume. Les habitants de la ville ne font aucune différence entre lui et les criminels parce que ses actions ne sont pas claires. Ses seuls gestes sont de commettre des actes de violence et de vengeance. Lui-même n’a pas défini ses objectifs. Il est réactif et volatil. Il pense que c’est complètement justifié de se défouler sur les criminels qui sont, pour lui, des “punching bags”. Il possède donc un niveau d’immoralité et il fonctionne avec son propre code moral», a-t-il conclu.

«Le Batman» crée l’événement dans les salles de la province dès le 4 mars.

Les autres personnages

Le Gotham de Matt Reeves est peuplé de personnages familiers aux amateurs des «comics». Voici ce que les acteurs en ont dit, insistant tous sur le fait que le scénario de Matt Reeves et Peter Craig ainsi que la vision du réalisateur étaient extrêmement précis et détaillés.

«Ma version d’Alfred est celle d’un père qui ne pourra jamais l’être. Dans “Le Batman”, Alfred et Bruce ont une relation extrêmement dysfonctionnelle. Bruce est presque comme un adolescent taciturne qui refuse d’accepter de l’aide ou du soutien de son mentor. J’ai aimé pouvoir creuser plus avant ces liens qui les unissent tous deux.» - Andy Serkis, Alfred Pennyworth

«Matt m’a donné le tueur du Zodiaque comme référence première pour le Riddler et j’ai lu pas mal de livres sur les tueurs en série. J’ai d’ailleurs trouvé ces lectures très difficiles et lourdes. En lisant le scénario, j’ai réalisé que les motivations du personnage sont beaucoup plus profondes. J’ai donc cherché les raisons qui l’ont poussé à être comme il est.» - Paul Dano, le Riddler

«La différence entre mon Gordon et les autres est la même que pour tous les acteurs qui l’ont incarné. J’ai travaillé avec un ensemble d’acteurs d’après le scénario de Matt. Le fait d’avoir Robert en Batman a aussi modelé les choix que j’ai faits pour construire mon personnage ainsi que le ton spécifique à ce Gotham.» - Jeffrey Wright, James Gordon

«Pour mon personnage, je me suis plongé dans les “comics” qui m’ont beaucoup aidé puisqu’on y trouve énormément d’éléments.» - John Turturro, Carmine Flacone

«Dès les premières conversations avec Matt, il m’a dit de penser à la vie de famille de Colson. On voit sa vie professionnelle dans le film et les conflits qu’il vit, il fallait que je creuse le bonheur que lui apportent les siens.» - Peter Sarsgaard, Gil Colson.

